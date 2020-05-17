شاهد فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني، ضمن الجولة ال26، الأولى بعد العودة من فترة إيقاف دامت شهرين بسبب فيروس كورونا, والتي شهدت فوز البايرن 2-0 وتوسيعه لفارق النقاط بينه وبين دورتموند في الصدارة.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بفضل هدف سجله البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” من ركلة جزاء أُحتسبت ضد مدافع بوروسيا دورتموند السابق ويونيون برلين الحالي “سوبوتيتش” عند الدقيقة 40.

وكان حكم المباراة قد قرر إلغاء هدف سجله بايرن ميونخ في الدقيقة 19 بسبب تسلل المهاجم الدولي الألماني توماس مولر لحطة تلقيه تمريرة داخل منطقة الستة ياردات من مواطنه سيرج جنابري.

..بث مباشر | ملخص مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

وهدأ اللعب في الشوط الثاني بشكل ملحوظ، وترك بايرن ميونخ الفريق المضيف يستحوذ لبعض الوقت من أجل شن هجمات مرتدة سريعة بقيادة جنابري.

واستطاع بايرن ميونخ تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة ركنية نفذها الألماني كيميش من الجهة اليمنى بالقدم اليسرى، ليحولها المدافع الفرنسي “بافار” برأسه داخل الزاوية اليسرى.

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ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي كان قد فاز في افتتاح الجولة الحالية على شالكه برباعية نظيفة.

فيديو | أهداف مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

الهدف الأول

الهدف الثاني

الأهداف من تويتر