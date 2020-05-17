رياضة | تفاصيل الإعتداء على نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل الإعتداء على نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عن تعدي 10 أشخاص مجهولين، على اللاعب المصري عمرو وردة بالضرب في مدينة لاريسا اليونانية أثناء تواجده مع أحد أصدقائه، مساء يوم الجمعة الماضية.

وأكدت التقارير، أن وردة كان بصحبة أحد أصدقائه، وهو أحد العاملين بنادي لاريسا، الذي فسخ عقد استعارته للاعب المصري قبل أيام، حين تهجم عليهم مجموعة من 10 أشخاص في الشارع وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب قبل أن يفروا قبل وصول رجال الأمن.

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وأضافت صحيفة "ألفا نيوز اليونانية"، أن اللاعب المصري إلى قسم الشرطة عقب الاعتداء، الذي لم يتعرض خلاله سوى لإصابات طفيفة، لتحرير محضر ضد المجهولين، والذين بدوا كمشجعين لنادي لاريسا.

ومن جانبه، أصدر النادي بيانًا أكد فيه أن هذه المجموعة، والتي يصر بعض الصحفيين على وصفهم بمشجعي النادي لا علاقة لها بالنادي وأنها ممنوعة من دخول الملعب مضيفًا أنها مرة جديدة جلبت العار للنادي وللمدينة باعتدائها الجبان على شخصين غير مسلحين.

وأكد النادي في بيانه أن وردة وصديقه تحت الحماية القانونية لمالك نادي لاريسا أليكسيس كوجيا وعائلة لاريسا بأكملها.

وكان نادي لاريسا أعلن فسخ التعاقد مع وردة، وعودته إلى باوك ناديه الأصلي لأسباب انضباطية تمثلت في عدم حضوره لتدريبات الفريق، حسب ادعاء رئيس النادي.