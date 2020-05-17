رياضة | مانشستر يونايتد جاهز لمنافسة ريال مدريد على هالاند

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد جاهز لمنافسة ريال مدريد على هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير عن إن مانشستر يونايتد مستعد لمحاربة ريال مدريد من أجل الحصول على توقيع مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج براوت هالاند.

ارتبط اسم الشياطين الحمر بقوة مع اللاعب الدولي النرويجي إيرلينج براوت هالاند خلال فترة الانتقالات في يناير ، لكن دورتموند فاز في نهاية المطاف بالسباق لتوقيع المهاجم من ريد بول سالزبورج.

كان هالاند في حالة رائعة مع دورتموند منذ وصوله وسجل 13 هدف في 12 مباراة ، بما في ذلك هدف في فوز 4-0 يوم السبت على شالكه 04 مع عودة البوندسليجا.

وفقًا لموندو ديبورتيفو ، حددت مدريد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا كهدف رائد في الثلث الأخير من الميدان ، لكن الفريق الإسباني سيواجه منافسة مع يونايتد إذا أصبح الشاب متاحًا.

سجل هالاند الآن 41 مرة في 34 مباراة مع سالزبورغ ودورتموند خلال موسم 2019-20 ، بما في ذلك 10 أهداف في ثماني مباريات بدوري أبطال أوروبا.

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من المقرر أن تستمر صفقة إيرلينج براوت هالاند الحالية مع بوروسيا دورتموند حتى صيف 2024.

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ومن جانب آخر حقق اللاعب الدولي النرويجي الشاب هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند 3 أرقام قياسية بعد التسجيل في مرمي نظيره فريق شالكه في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب سيجنال أدونا بارك الدولي بمدينة دورتموند بعد عودة الدورى الالمانى الممتاز التي توقف لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأصبح المهاجم الدولي النرويجي الشاب ‏هالاند أول لاعب يسجل أهداف البوندسليجا بعد 66 يوماً من التوقف وساهم مهاجم بوروسيا دورتموند في 4 أهداف في آخر 5 مباريات لعبها في الدوري الألماني الممتاز.

ومنذ العطلة الشتوية سجّل هالاند 10 أهداف أكثر من ضعف ما سجله فريق شالكه بأكمله وهو 4 أهداف.

يذكر أنه ‏في آخر 8 مباريات بالدوري الألماني الممتاز فاز دورتموند في 7 علي حساب نظيره شالكه بينما لم يفز شالكه في آخر 7 مباريات لعبها بالدوري حيث تعادل في 4 مباريات وخسر 3.