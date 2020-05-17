رياضة | رونالدو ينضم لتدريبات يوفنتوس الثلاثاء المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو ينضم لتدريبات يوفنتوس الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي من الحجر الصحي الذي ينتهي غداً الإثنين، بعد أن دام 14 يومًا عقب عودته من البرتغال.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن كرستيانو رونالدو، أصبح على بعد خطوات من العودة إلى التدريبات، بعد تجاوزه فترة الحجر الصحي.

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ومن المقرر أن يخضع رونالدو لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، للتأكد من سلامته، على أن يعود إلى تدريبات يوفنتوس، الثلاثاء المقبل.

ويذكر أن نجم ريال مدريد السابق في حجر صحي لمدة 14 يومًا بعد عودته من البرتغال، تميهدًا لاستئناف الموسم الحالي من الدوري الإيطالي الممتاز، بعد التوقف الذي بسبب فيروس كورونا المستجد، وتنتهي فترة الحجر غدًا الإثنين.