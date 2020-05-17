رياضة | الأندية الإسبانية تقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأندية الإسبانية تقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الأندية الإسباني تسعى لإتخاذ خطوة جديدة وذلك من أجل الإستعداداً لإستنئاف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكر برنامج التشيرنجيتو الإسباني الشهير أن أندية الدوري الإسباني عادت إلى التدريبات الفردية في الأسبوع الماضي بعد أن خضع جميع لاعبي الدوري الإسباني والأجهزة الفنية والإدارية لفحص فيروس كورونا المميت.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني الشهير أن أندية الدوري الإسباني يمكنها العودة إلى التدريبات الجماعية إعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

Advertisements

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أنه سيتم السماح لأندية الدوري الإسباني بالعودة الى التدريبات من خلال مجموعات تحتوي على مايصل إلى 14 لاعبًا وذلك تمهيداً لإستئناف الموسم الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني الشهير إلى أن رابطة الدوري الإسباني لم تحدد موعد إستئناف الموسم ولكنه وفقًا للتقارير الصحفية فإنه من المتوقع عودة مباريات الدوري الإسباني يومي 12 أو 20 يونيو.