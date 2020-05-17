رياضة | الرجاء المغربي ينفي تفاوضه مع الزمالك لضم أحداد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي ينفي تفاوضه مع الزمالك لضم أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرجاء المغربي، اليوم الأحد، موقفه من الأنباء التي ترددت بشأن التفاوض لضم حميد أحداد نجم نادي الزمالك.

ونفى نادي الرجاء المغربي، ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك للحصول على خدمات حميد أحداد بشكل نهائي.

وقال جواد الزيات رئيس نادي الرجاء في تصريحات صحفية، أن الدخول في مفاوضات للحصول على خدمات أحداد بشكل نهائي سيكون صعبًا للغاية، خلال الفترة الحالية .

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وأضاف الزيات، أنه من الصعب الدخول في مفاوضات للتعاقد مع حميد أحداد، لضرورة خوض هذه المفاوضات مع وسيط وهو نادي الزمالك.

ويذكر أن لعب حميد أحداد الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف الرجاء المغربي من نادي الزمالك، بعدما نجح في مساعدة الفارس الأبيض في التتويج بالكونفدرالية الإفريقية.

وأشارت تقارير في وقت سابق أن الزمالك لن يتخلى عن أحداد، بعدما شارك معه في 23 مباراة بواقع 13 مباراة في الدوري الممتاز، و10 مواجهات في الكونفدرالية، أحرز خلالهم هدفًا، وتلقى 4 إنذارات.