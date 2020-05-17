رياضة | تعادل مثير بين ماينز و كولن في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعادل مثير بين ماينز و كولن في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ماينز في التعادل أمام مضيفه كولن (2-2) بعد أن كان متأخراً بهدفين في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً عن طريق المهاجم مارك أوث (ق6) من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة (53) أضاف لاعب الوسط فلوريان كاينتس الهدف الثاني لكولن.

ونجح المهاجم النيجيري تايوو أونيي في تقليص الفارق، بعدما أحرز الهدف الأول للضيوف (ق61)، وذلك قبل أن يتمكن زميله الكاميروني بيير كوندي من إدراك هدف التعادل (ق72).

وبهذا التعادل، رفع كولن رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز العاشر، وماينز إلى 27 نقطة في المركز الـ15.

وأسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية:

كولن 2/ 2 ماينز

بايرن ميونخ 2 / 0 اونيون بيرلين

وأسفرت مباريات الأمس عن النتائج التالية:

هوفنهايم 0×3 هيرتا برلين

أوجسبورج 1×2 فولفسبورج

بوروسيا دورتموند 4×0 شالكة

فورتونا دسلدورف 0×0 بادريورن

لايبزيج 1×1 فرايبورج

آينتراخت فرانكفورت 1×3 بوروسا مونشجلادباخ

ونستعرض ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم:

1- بايرن ميونخ – 58 نقطة من 26 مباراة.

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2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة من 26 مباراة.

3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة من 26 مباراة.

4- لايبزج – 51 نقطة من 26 مباراة.

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة من 25 مباراة.

6- فولفسبورج – 39 نقطة من 26 مباراة.

7- فرايبورج – 37 نقطة من 26 مباراة.

8- شالكة – 37 نقطة من 26 مباراة.

9- هوفنهايم – 35 نقطة من 26 مباراة.

10- كولن – 33 نقطة من 26 مباراة.

11- هيرتا برلين – 31 نقطة من 26 مباراة.

12- يونيون برلين – 30 نقطة من 25 مباراة.

13- إينتراخت فرانكفورت – 28 نقطة من 25 مباراة.

14- أوجسبورج – 27 نقطة من 26 مباراة.

15- ماينز – 27 نقطة من 26 مباراة.

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة من 26 مباراة.

17- فيردر بريمن – 18 نقطة من 24 مباراة.

18- بادربورن – 17 نقطة من 26 مباراة.