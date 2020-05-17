رياضة | مبابي يفكر بالتجديد لـ سان جيرمان ولكن بشرط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مبابي يفكر بالتجديد لـ سان جيرمان ولكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ ليفربول في مراقبة وضع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي يعتبر هدفًا أساسيًا لريال مدريد، بناء على رغبة زين الدين زيدان.

وأكدت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الأحد، أن مبابي، قرر تأجيل أي تفكير خلال الفترة الحالية، بخصوص الرحيل عن حديقة الأمراء هذا الصيف.

وسيكون من الصعب على الريال وليفربول التقدم بعرض لضم مبابي الذي سجل في الموسم الحالي 21 هدفًا، هذا الصيف، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

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ووفقًا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن مبابي يفكر حاليًا في تجديد عقده الذي ينتهي مع سان جيرمان في صيف 2022، على أن يتم وضع شرط فيه يسمح له بالانضمام إما إلى ريال مدريد أو ليفربول بسعر معقول، ويستمر الحديث بشأن توقيع مبابي على عقد جديد بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن هذا الأمر مازال قيد المناقشة.

وانضم مبابي، لـ باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2017/2018، قبل أن يكون في صفوف الفريق بشكل أساسي في 2018.



