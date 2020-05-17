رياضة | الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره في الدوري نادي الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويهتم نادي الزمالك بالتعاقد مع محمود البدري مدافع نادي الإنتاج الحربي في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الدفاع في الفريق.

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وجاء رغبة القلعة البيضاء في التعاقد مع محمود البدري بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أبدى اعجابه الشديد بقدرات اللاعب الدفاعية.

وكان محمود البدري قد أظهر رغبة هو الأخر في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية القادمة والعودة مرة أخرى لصفوف الأبيض بعد أن رحل عن الفريق في موسم ٢٠١٢.

وينتهي عقد محمود البدري مع نادي الإنتاج الحربي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع إلى أي نادي مجانا في الصيف القادم.

يذكر أن هناك تقارير صحفية قد أكدت اهتمام الأهلي بضم محمود البدري في الفترة الماضية، ولكن المفاوضات تجمدت في الفترة الأخيرة.