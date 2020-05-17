رياضة | الأهلي يبلغ فايلر بموعد استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبلغ فايلر بموعد استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، في مؤتمر صحفي، إن عودة النشاط الرياضي، ستكون من بداية منتصف يونيو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار كافة التدابير اللازمة، وإجراءات الحماية والوقاية ضد فيروس كورونا.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، على إبلاغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بموعد عودة النشاط الرياضي، لتحضير كافة الاستعدادات اللازمة.

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ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة، تجهيزات الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لوضع الخطة اللازمة التي تناسب تطورات المرحلة المقبلة، ومن ثم تجهيز اللاعبين، لاستئناف بطولة الدوري الممتاز وبطولة دوري أبطال إفريقيا، المؤجلتين بسبب الوباء المستجد.