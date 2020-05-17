رياضة | كواليس عرض ريال مدريد لضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس عرض ريال مدريد لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح هاني رمزي مساعد المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفض عرضًا من ريال مدريد في الفترة الماضية.

وذكرت تقارير صحفية عالمية أن صلاح مرتبط بريال مدريد منذ بداياته مع ليفربول وذلك عقب مستواه الكبير الذي قدمه مع الفريق الإنجليزي.

وقال رمزي في تصريحات لوسائل الإعلام:"في فترة هيكتور كوبر، المنتخب كان في سويسرا لخوض مباراة ودية هناك وتواجدت هناك في تلك الفترة وتحدثت مع صلاح وأخبرني بتلقيه عرضًا من ريال مدريد وكان بالنسبة له يعد عرضًا جيداً جدًا ولكنه قرر الاستمرار مع ليفربول".

وعن طموح اللاعب مع المنتخب، اختتم رمزي تصريحاته قائلاً:"صلاح لاعب طموح وحدثني وقتها عن إمكانية تحقيق جيله في المنتخب لثلاث بطولات أمم إفريقيا".

أرقام مذهلة لمحمد صلاح في ليفربول

أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال:

أظهر الفرعون المصري بصمته في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، حيث أصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد للريدز، بواقع 10 أهداف في 13 مباراة خلال الموسم الكروي 2017/2018.

رابع هداف في تاريخ ليفربول بالبريمرليج:

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محمد صلاح تجاوز فرناندو توريس ولويس سواريز، ليُصبح رابع أفضل هداف من ليفربول في عهد الدوري الممتاز: روبي فاولر (128)، ستيفن جيرارد(120)، مايكل أوين (118)، محمد صلاح (70)، لويس سواريز (69)، فرناندو توريس (65).

أول لاعب يسجل 69 هدفاً في 100 مباراة:

مباراة هدرسفيلد خلال شهر أبريل من العام الماضي، جعلت صلاح يصل لمباراته الـ100 مع ليفربول، لكن نجم الريدز ومنتخب مصر استطاع أن يحقق رقماً تاريخياً بعدما وصل إلى هدفه الـ69 ليصبح في صدارة الأعلى تسجيلاً خلال أول 100 مباراة مع أحمر الميرسيسايد.

واستطاع صلاح أن يحطم رقماً حققه روجر هانت نجم ليفربول السابق بعدما سجل 68 هدفاً بقميص الريدز.

حدث استثنائي في الدوري الإنجليزي:

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُسجل في شباك فريق واحد في ست مباريات متتالية، بعدما سجل 8 أهداف في 6 مباريات أمام بورنموث.

المرة الأولى التي يهز فيها شباك الفريق كانت في مباراتهما بالدور الأول لموسم (2017/18)، ثم سجل أمام بورنموث مرة واحدة على الأقل في خمس مباريات متتالية، آخرها كانت في شهر مارس 2020.