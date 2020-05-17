رياضة | بالأسماء.. ‎5 لاعبون مرشحون لمغادرة برشلونة في ميركاتو الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ‎5 لاعبون مرشحون لمغادرة برشلونة في ميركاتو الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب سوق الانتقالات الصيفية من الإنطلاق في مختلف أنحاء العالم وبالتحديد مع دخول شهر يونيو القادم ولكن بعد التخلص من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبالطبع ينتظر الجميع إنطلاق سوق الانتقالات الصيفية لمتابعة المفاجآت التي تحدثها الأندية الكبيرة كالعادة في الانتقالات.

وبوجه خاص ينتظر جماهير نادي برشلونة الإسباني إنطلاق سوق الانتقالات الصيفي لأنه من المتوقع أن يرحل العديد من اللاعبين عن الفريق وأن يقوم النادي بضم صفقات مفاجأة.

وحسب ما كشفته العديد من التقارير الصحفية الإسبانية فإنه من المتوقع أن يرحل عن صفوف نادي برشلونة 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير الصحفية الإسبانية أن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف نادي برشلونة هم كل من "أنطوان جريزمان وإنسو فاتي وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وجان كلير توديبو ومارتين برايثوايت وأرتورو فيدال".

كما أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يستهدف ضم بعض الصفقات المفاجأة والقوية في سوق الصيف القادم وعلى رأسهم لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وغيرهم من اللاعبين.

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ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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وممن جانب آخر يراقب نادي برشلونة الإسباني سيرجينو ديست الظهير الأيمن لفريق أياكس أمستردام لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية والمقبل بداني ألفيش نجم الفريق الكتالوني سابقًا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ديست أثار إعجاب جماهير برشلونة، التي تفاعلت مع خبر اهتمام البارسا بضمه بشكل مميز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يرى في ديست جرأة داني ألفيش هجوميًا، ويتوقعون تطور مستواه عندما يلعب بجوار لاعبين أصحاب جودة أعلى لكنه بحاجة لتطوير قدراته الدفاعية.

ويخطط برشلونة للتخلص من نيلسون سيميدو خلال الميركاتو الصيفي، ثم سيتحرك للتعاقد مع ديست.