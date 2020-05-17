رياضة | مفاجأة من الكاف بشأن مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة من الكاف بشأن مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت ١٦ مايو عن حقيقة مشاركة نادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية في النسخة القادمة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى مشاركة الأربعة أندية التي تأهلت لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية الموسم القادم وهم الزمالك والأهلي والوداد والرجاء.

وأكد سامسون أدامو مدير المسابقات في الاتحاد الإفريقي أن كل الأنباء المنتشرة حول مشاركة هذه الأندية في بطولة كأس العالم للأندية الموسم القادم غير صحيحة نهائيا.

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وقال سامسون أدامو في تصريحات صحفية: لم نتحدث عن تأهل الزمالك ولا غيره لنهائيات كأس العالم للأندية".

وتابع: "دوري أبطال إفريقيا سينتهي في مايو من عام 2021، وذلك قبل شهرين من مونديال الأندية بالصين، لذلك لن يكون كاف مضطرا وقتها لاختيار فرق بعينها".

وينتظر الاتحاد الإفريقي حسم كل هذه الاتحادات المسئولة عن الأندية موقفها من استكمال بطولات الدوري في بلادها في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم ليتم حسم موقف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد ذلك.