رياضة | ترتيب هدافي الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود الحياة الكروية من جديد في أوروبا، بعد توقف دام قرابة الشهرين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف علميًا باسم "كوفيد-19".

وأعطت حكومات بعض الدول في أوروبا الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات تدريجيًا، بشكل فردي ومن ثم في مجموعات صغيرة تمهيداً لعودة النشاط الكروي من جديد، ولكن في ظروف استثنائية، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

واستأنفت بالأمس مباريات الدوري الألماني "البوندسليجا" المؤجلة، منذ التوقف لأكثر من شهرين .

وتقام لقاءات كل من "كولن" ونظيره "مينز" في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، و"يونيون برلين" و" بايرن ميونخ " في تمام الساعة السادسة مساء، في اليوم الثاني من الجولة الـ 26 من الموسم الحالي 2019/ 2020.

وفيما يلي قائمة بهدافي الدوري الألماني :

1_ روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، شارك في 30 مباراة، وسجل 29 هدف.

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2_ نيلس بيتيرسين، لاعب فرايبورج، سجل 15 هدف.

3_ مارك أوث، لاعب كولن، سجل 14 هدف.

4_ نيكلاس فولكرج، لاعب فيردر بريمن، سجل 14 هدف، وسجل مع هانوفر96 ، 14 هدف أيضًا.

5_ تيمو فيرنر ، لاعب لايبزيج، سجل 13 هدف.

6_ أندري كراماريتش، لاعب هوفنهايم، سجل 13 هدف .

7_ سالمون كالو، لاعب هيرتا برلين، سجل 13 هدف.

8_ مايكل جريجوريتش، لاعب أوجسبورج، سجل 13 هدف.

9_ كيفين فولاند، لاعب باير ليفركوزن، سجل 13 هدف.

10_ ألفريد فينبوجاسون، لاعب أوجسبورج، سجل 12 هدف.

11_ ساندرو فاجنر، لاعب هيرتا برلين، سجل 12 هدف.

12_ جويدو برجستلر، لاعب شالكة، سجل 11 هدف.

13_ لوكاس الريو، لاعب باير ليفركوزن، سجل 10 أهداف.

14_ سيرجي جنابري، لاعب باير ميونيخ، سجل 10 أهداف.