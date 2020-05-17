رياضة | بعد فوز بايرن ميونخ بثنائية.. ترتيب الدوري الألماني اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد فوز بايرن ميونخ بثنائية.. ترتيب الدوري الألماني اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اليوم الثاني من الدوري الألماني مرة أخرى بعد غياب دام نحو شهرين، بسبب فيروس كورونا، حيث أقيمت بالأمس 6 مباريات في إطار الجولة الـ26 من الـ"بوندسليجا".

وانتهت مباريات اليوم الاولى كولن وماينز والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل هدفين وانتهت مباراة بايرن ميونخ أمام اونيون بيرلين بفوز البافاري بنتيجة هدفيم مقابل لاشئ.

وأسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية:

كولن 2/ 2 ماينز

بايرن ميونخ 2 / 0 اونيون بيرلين

وأسفرت مباريات الأمس عن النتائج التالية:

هوفنهايم 0×3 هيرتا برلين

أوجسبورج 1×2 فولفسبورج

بوروسيا دورتموند 4×0 شالكة

فورتونا دسلدورف 0×0 بادريورن

لايبزيج 1×1 فرايبورج

آينتراخت فرانكفورت 1×3 بوروسا مونشجلادباخ

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب الدوري الألماني بعدما فوز بايرن ميونيخ المتصدر،على نظيره اونيون بيرلين بهدفين مقابل لاشئ ورفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.

ونستعرض ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم:

1- بايرن ميونخ – 58 نقطة من 26 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة من 26 مباراة.

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3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة من 26 مباراة.

4- لايبزج – 51 نقطة من 26 مباراة.

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة من 25 مباراة.

6- فولفسبورج – 39 نقطة من 26 مباراة.

7- فرايبورج – 37 نقطة من 26 مباراة.

8- شالكة – 37 نقطة من 26 مباراة.

9- هوفنهايم – 35 نقطة من 26 مباراة.

10- كولن – 33 نقطة من 26 مباراة.

11- هيرتا برلين – 31 نقطة من 26 مباراة.

12- يونيون برلين – 30 نقطة من 25 مباراة.

13- إينتراخت فرانكفورت – 28 نقطة من 25 مباراة.

14- أوجسبورج – 27 نقطة من 26 مباراة.

15- ماينز – 27 نقطة من 26 مباراة.

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة من 26 مباراة.

17- فيردر بريمن – 18 نقطة من 24 مباراة.

18- بادربورن – 17 نقطة من 26 مباراة.