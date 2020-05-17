رياضة | الأسد يزأر في الملاعب السعودية.. أرقام مميزة لـ"جوميز" مع الهلال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأسد يزأر في الملاعب السعودية.. أرقام مميزة لـ"جوميز" مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت بعض الصحف خبر احتمالية رحيل الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وذلك بعد أن اقترب عقده من الانتهاء.

وكان قد أبدى المهاجم الفرنسي موافقته المبدئية على تجديد عقده لموسم آخر مع الهلال، ولكنه قرر تأجيل القرار النهائي للبقاء في السعودية إلى نهاية الموسم.

ويتوقف النشاط الرياضي في السعودية في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها عودة الدوري في 20 أغسطس المقبل كموعد أولي إذا ما جد جديد.

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جوميز كان قد قرر الاكتفاء بهذه المسيرة الحافلة مع الهلال بعدما رفض طلب الإدارة بشأن تخفيض راتبه، على غرار تخفيض الرواتب في الدوري السعودي للمحترفين، بسبب تعليق النشاط الرياضي بسبب مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وطالب المهاجم الفرنسي إدارة الهلال منحه عدد من الامتيازات المالية الإضافية من أجل الموافقة على تجديد عقده الذي سوف ينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وخاض جوميز 74مباراة مع الهلال السعودي منذ قدومه في صيف 2018، بواقع 5862 دقيقة، وسجل 54 هدفا، وصنع 10 آخرين في جميع المسابقات التي شارك فيها فريقه، أي فيما يعادل هدف كل 108دقيقة.

ولعب جوميز دورا كبيرا في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة بالإضافة إلى هداف البطولة برصيد 11 هدف.