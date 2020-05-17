رياضة | بايرن ميونخ يضرب يونيون برلين بثنائية ويواصل الانفراد بقمة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يضرب يونيون برلين بثنائية ويواصل الانفراد بقمة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوز هام وثمين على نظيره يونيون برلين بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

تقدم ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليعود للتسجيل من جديد مع العملاق البافاري في أول مباراة بعد استئناف النشاط الكروي للبايرن.

وضاعف بافارد النتيجة للبايرن في الدقيقة 80 بتسديدة قوية سكنت شباك يونيون برلين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونخ في قمة المسابقة الألمانية برصيد 58 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب منافسيه.

وكان النشاط الكروي قد توقف في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن تستأنف مباريات البوندسليجا أمس السبت.

ونستعرض ترتيب الدوري الألماني بعد فوز البايرن اليوم

1- بايرن ميونخ – 58 نقطة من 26 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة من 26 مباراة.

3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة من 26 مباراة.

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4- لايبزج – 51 نقطة من 26 مباراة.

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة من 25 مباراة.

6- فولفسبورج – 39 نقطة من 26 مباراة.

7- فرايبورج – 37 نقطة من 26 مباراة.

8- شالكة – 37 نقطة من 26 مباراة.

9- هوفنهايم – 35 نقطة من 26 مباراة.

10- كولن – 33 نقطة من 26 مباراة.

11- هيرتا برلين – 31 نقطة من 26 مباراة.

12- يونيون برلين – 30 نقطة من 25 مباراة.

13- إينتراخت فرانكفورت – 28 نقطة من 25 مباراة.

14- أوجسبورج – 27 نقطة من 26 مباراة.

15- ماينز – 27 نقطة من 26 مباراة.

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة من 26 مباراة.

17- فيردر بريمن – 18 نقطة من 24 مباراة.

18- بادربورن – 17 نقطة من 26 مباراة.

