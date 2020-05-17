رياضة | عضو الأهلي يعلق على إمكانية إلغاء النشاط الكروي في مصر بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو الأهلي يعلق على إمكانية إلغاء النشاط الكروي في مصر بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين على إمكانية إلغاء النشاط الكروي في مصر هذا الموسم، وذلك ردا على أحد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سراج:"لا بد أن يكون في قرار قوي وجرئ من المسؤولين عن الكرة المصرية بخصوص النشاط الكروي لأن الضرر الاقتصادي الواقع على الأندية التي تتطالب بالإلغاء لن يستطيعوا التحمل للأسف".

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:" تطوير ملعب التتش سؤال يوجه لمجلس الإدارة بالكامل، والجهاز الفني قبلهم لأن القرار عندهم ما طلب مني كناحية فنية وعروض هندسية قمت به وزيادة منذ أكثر من سنة احضرنا الذين عملوا في كأس الأمم الإفريقية قبل ما يعملوا هنا، وقمنا بتصور فني ومالي وزمني كامل لأرضية التتش لكن القرار ليس قراري وحدي، هنا مجلس إدارة وجهاز فني مسؤول ومطالب أن يقول احتياجاته".

يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز تم وقفها من شهرين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.