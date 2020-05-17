رياضة | ميلان يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يخطط لضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن فريق اي سي ميلان يسعى لتعزيز خطوطه الدفاعية من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم يوقع نيانزو كواسي البالغ من العمر 17 عامًا حتى الآن على عقده الاحترافي مع باريس سان جيرمان، حيث سينتهي عقده في ملعب حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي، وسيكون على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

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وذكرت صحيفة ‘‘لا جازيتا ديللو سبورت‘‘ الإيطالية، أن الروسونيري وضع نصب عينيه التعاقد مع تانغي كواسي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وأكملت الصحيفة، أن ايه سي ميلان ليس الفريق الوحيد المهتم بضم تانغي كواسي، حيث سيواجه الروسونيري صراعًا مع أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني من أجل التعاقد معه.