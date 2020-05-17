رياضة | اتحاد الكرة يكشف أخر الاستعدادات لإمكانية استكمال الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف أخر الاستعدادات لإمكانية استكمال الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعدادات الجبلاية لإمكانية استكمال الدوري المصري للموسم الحالي حال قررت الدولة المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أشار اليوم في المؤتمر الصحفي بأن الانشطة الرياضية ستعود بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، بعد توقف قارب على 3 أشهر.

وقال العطار في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"ناك أكثر من سيناريو مقترح، ومنها استئناف الدوري كبطولة مجمعة من أجل السيطرة على جميع الفرق من الناحية الطبية".

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وأضاف :"الأهم بالنسبة لاتحاد الكرة صحة اللاعبين، ولكن التكلفة المالية قد تكون عائق أمام المسئولين في استئناف مسابقة الدوري الممتاز مرة أخرى".

وتابع"تعرضنا لأزمات كثيرة من بعد ثورة 2011، ولدينا من الخبرات الكثير للتعامل مع هذا الموقف، وهناك تواصل مستمر بين الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن أمس بان مصير الدوري المصري سواء باستكماله من عدمه سيتم تحديده في منتصف يونيو المقبل.