كولونيا يفرط في تقدمه بهدفين ويتعادل مع ماينتس

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لاعب كولونيا فلوريان كاينتس يحتفل بعد تسجيل الهدف الثاني لفريقه أمام ماينتس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد

فرط كولونيا في تقدمه بهدفين واكتفى بنقطة واحدة بعدما تعادل 2-2 مع ضيفه ماينتس يوم الأحد في أول مباراة له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد استئناف النشاط عقب التوقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

واعتقد كولونيا، الذي كان يتطلع لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، أنه حسم الانتصار في المباراة التي أقيمت بدون جماهير بعدما هز الشباك في بداية كل شوط.

ورغم غياب الجماهير، حصل كولونيا على بعض الدعم إذ أرسل حوالي 1300 مشجع من حاملي التذاكر الموسمية مقتنياتهم المفضلة المتعلقة بالنادي، ومن بينها قمصان الفريق، ليتم وضعها على المقاعد الخالية في المدرجات.

وسجل مارك أوت من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة السادسة وهز فلوريان كاينتس الشباك برأسه بعد تمريرة عرضية متقنة من دومينيك دريكسلر عند الزاوية البعيدة في الدقيقة 52.

لكن ماينتس، بقيادة آخيم بايرلورتسر مدرب كولونيا السابق، انتفض وقلص الفارق عن طريق تايو أونيي في الدقيقة 61 وعادل النتيجة بعد 11 دقيقة أخرى عقب انطلاقة فردية من كوندي مالونج وتسديدة من داخل منطقة الجزاء. واقترب ماينتس أيضا من إضافة هدف ثالث في الدقائق الأخيرة.

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وبقي كولونيا في المركز العاشر في الترتيب برصيد 33 نقطة بينما ابتعد ماينتس بأربع نقاط عن منطقة الهبوط.

ويلعب بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 55 نقطة في ضيافة أونيون برلين في وقت لاحق يوم الأحد. ويتأخر بروسيا دورتموند بنقطة واحدة وراء بايرن بعد فوزه 4-صفر على شالكه يوم السبت.

وأصبح الدوري الألماني يوم السبت أول بطولة كبيرة في العالم تستأنف نشاطها في خضم الجائحة.

وتقام المباريات في ظل مجموعة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك حظر وجود الجماهير داخل وخارج الاستادات من أجل تقليل مخاطر العدوى.