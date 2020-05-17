الامارات | صورة محمد صلاح مع جيسي عبدو تعود إلى الظهور بعد فاجعة حريق منزلها

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة محمد صلاح مع جيسي عبدو تعود إلى الظهور بعد فاجعة حريق منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مغردون صورة اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، التي كانت قد فجعت، اليوم، بحادث حريق في منزل عائلتها بلبنان، أدى إلى وفاة والدها، وذهاب والدتها إلى المستشفى، بينما توجد الممثلة اللبنانية في دبي، لتصوير أحدث أعمالها.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام (وطنية) قد أكدت اندلاع حريق، عصر اليوم، داخل شقة في الطابق الخامس بمبنى سكني في منطقة زوق مكايل - كسروان (جبل لبنان)، وأضافت أن عناصر الإطفاء، خلال إخماد الحريق عثروا على جثة جرجس عبدو متفحمة، جراء انفجار قارورة غاز في مطبخ الشقة، إضافة إلى إصابة سيدة بضيق تنفس نتيجة استنشاقها الدخان، ونقلت إلى مستشفى لبنان في جونية، وتبين أن هذه السيدة هي والدة الفنانة جيسي عبدو.

وكانت جيسي عبدو قد أثارت الجدل بصورة مع النجم المصري محمد صلاح، في مارس 2019، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أثناء وجوده في دبي لتصوير أحد الإعلانات التجارية، ثم أجرت مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، شرحت خلالها تفاصيل اللقاء الذي جمعها مع النجم المصري محمد صلاح.

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وقالت جيسي: «إن محمد صلاح كان من أكبر الداعمين لي في أحد الأعمال الفنية، التي قمت بعملها مع الفنان المصري علي ربيع ومسلسل (سك على اخواتك)، محمد صلاح صاحب أخلاق عظيمة، وعندما علمت بأنه موجود في دبي حرصت على مقابلته، لأشكره وهو شخصية محترمة جداً، وصاحب أخلاق عظيمة وفقط أردت السلام عليه».

يذكر أن الفنانة اللبنانية موجودة في دبي، وكانت في طريقها إلى لبنان يوم الأربعاء المقبل، طبقاً لما ذُكر في وسائل الإعلام.

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