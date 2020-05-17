بايرن يفوز على أونيون برلين بهدفين نظيفين ويستمر على قمة «البوندزليجا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هز بايرن ميونيخ حامل اللقب الشباك في نهاية كل شوط ليهزم أونيون برلين 2-صفر يوم الأحد في أول مباراة يخوضها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ ما يزيد على شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، ويحافظ على تفوقه بفارق أربع نقاط على قمة الترتيب.
لاعب بايرن ميونيخ بنجامين بافارد يسجل الهدف الثاني لفريقه أمام أونيون برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وأضاف بنجامين بافارد الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 80 في الاستاد الخالي من الجماهير، ليظل الفريق البافاري في طريقه نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي.
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