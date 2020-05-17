عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

انتهت اليوم مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي بايرن ميونخ في المواسم السبع الماضية.



وقد حافظ بايرن ميونخ على صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا وبنفس الفارق الذي كان عليه قبل ظهور أزمة فيروس كورونا الذي احتاج العالم في الشهرين الماضيين

وفاز العملاق البافاري بهدفين مقابل لا شئ على حساب فريق يونيون برلين بهدفين مقابل لا شئ سجلهما كل من متصدر جدول هدافي الدوري روبيرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء فيما سجل بينجامين بافارد الهدف الثاني.

وفي لقاء آخر تعادل ماينز خارج أرضه مع فريق كولن بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة بين الفريقين حيث تقدم أصحاب الارض بهدفين وعادل الضيوف نتيجة اللقاء قبل نهايته بدقايق قليلة.

جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نتائج مباريات الجولة 26

1- بايرن ميونخ 58 نقطة

2- بوروسيا دورتموند 54 نقطة

3- بوروسيا مونشنجلادباخ 52 نقطة

4- لايبزيج 51 نقطة

5- باير ليفركوزن 47 نقطة

6- فولفسبورج 39 نقطة

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7- فرايبورج 37 نقطة

8- شالكه 37 نقطة

9- هوفنهايم 35 نقطة

10- كولن 33 نقطة

11- هيرتا برلين 31 نقطة

12- يونيون برلين 30 نقطة

13- أينتراخت فرانكفورت 28 نقطة

14- أوجسبورج 27 نقطة

15- ماينتس 27 نقطة

16- فورتونا دوسيلدورف 23 نقطة

17- فيردير بريمن 18 نقطة

18- بادربورن 17 نقطة