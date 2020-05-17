السيتي ويونايتد يتنافسان على ضم خليفة ديفيد سيلفا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
جدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اهتمامه بلاعب الوسط المراهق تياغو ألمادا، الذي يحظى بتقدير كبير. كان اللاعب 19 عاماً، موضع اهتمام من جانب بيب غوارديولا قبل عام، لكن النادي لم يتمكن من الاتفاق على صفقة مع ناديه الأم، فيليز سارسفيلد. ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه السيتي منافسة شرسة للتعاقد مع ألمادا، حيث أبدى مانشستر يونايتد الأخر اهتمامه بوضع لاعب الوسط الشاب. لكن تقارير من صحيفة ذا صن البريطانية، تقول إن الشاب أكثر انفتاحاً على الانتقال إلى جانب غوارديولا، حيث يعتقد أن أسطورة سيتي كارلوس تيفيز هو نجمه المفضل وقدوته.
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