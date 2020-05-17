شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد تنس الطاولة: عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو قرار حكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو ، قرار حكيم وانعكاس لم يريده الرياضيون ، ولكن بشرط تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وقال عاشور " هو ده اللى احنا عاوزينه دلوقتى على البركة وكده كده احنا شغالين اون لاين ، كاشفا عن الاجراءات التى اشار اليها وهى الالتزام بالكمامات و غسل اليدين ، بالاضافة الى التباعد والوقوف على مسافات ، وهو ما ينطبق على لعبة الطاولة ، و فيما يخص السلام بين الرياضيين فيمكن أن يتم استبداله بالانحناء .

واضاف عاشور ان قرار مجلس الوزراء له تأثير نفسى على اللاعبين اكثر منه رياضيا ، و يجعل نفسية كل من يعمل فى المنظومة الرياضية لديه امل وتفاؤل .

Advertisements

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي منذ قليل ، عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي من منتصف شهر يونيو المقبل ، مع فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقدم الاتحاد خطة الى اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب و الرياضة لأولمبياد طوكيو 2021 ، وأكد معتز عاشور أنه تم تجهيز خطة تتضمن معسكرات داخلية وخارجية، إلا أن الأخيرة لن تكون فى الفترة الحالية، بل خلال الأشهر المقبلة، لضمان سلامة اللاعبين، بالإضافة إلى مباريات دولية ودورات ودية، لزيادة احتكاك لاعبى المنتخب مع لاعبين من دول أخرى .