شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: مجلس المحلة لو بطل يرجع للدوري وما يتشطرش على نبيه " المخطئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه على صفحة فيسبوك الخليج 365 من مجلس إدارة نادي غزل المحلة إغلاق صفحة تصريحات أسامه نبيه وترك اتحاد الكرة للنظر في الشكوي ، و التركيز مع فريق الكرة من أجل العودة للدوري الممتاز خاصة أن المحلة من الفرق العريقة.

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محمد شبانه

أضاف شبانه في لايف الخليج 365 : " مجلس إدارة غزل المحلة لو بطل يرجع للدوري وما يتشطرش على تصريحات أسامه نبيه ،المخطئ تماماً في تصريحاته ، ولكن من غير المعقول التركيز في هذا الملف فقط ، بل على مجلس الإدارة التركيز فيما هو أهم وهو العودة للدوري الممتاز من جديد .

تابع شبانه في لايف الخليج 365 : " تصريحات أسامه نبيه خطأ كبير منه خاصة أنه كان مدرب لمنتخب مصر من قبل ، ولكن هناك من يخطأ ويطلق تصريحات ويهاجم وينتقد بأسوأ منه ، وعلى مجلس إدارة غزل المحلة عدم التركيز في هذه الواقعة فقط ، خاصة أنه قام بحفظ حقه بالتقدم بشكوي للجنة الخماسية والتي بدورها قامت برفع الشكوي للجنة الإنضباط باتحاد الكرة والذى سيحفظها خاصة أنها من سنوات طويلة .