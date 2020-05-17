شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365” : تغييرات في اللجنة الخماسية في حالة المد.. وأبو ريدة الأنسب بمفرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أنه في حالة مد المهلة للجنة الخماسية الحالية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لعام آخر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا – سيتم إجراء بعض التغييرات في أعضاء اللجنة الخماسية والإطاحة ببعض الموجودين حاليا مثل جمال محمد على نائب الرئيس كما تردد إسم محمد فضل عضو اللجنة الحالية.

أضاف محمد شبانه في لايف الخليج 365 " فيسبوك " : في الكرة المصرية نبحث عن المشاكل و الدخول لأنفاق مظلمة واتحاد الكرة خير دليل إلى الآن لم يصل إلى قرار واحد هل يوجد انتخابات أم مد للجنة الحالية ، و أيضا في حالة إقامة انتخابات هل ستكون لمدة عام أم أربعة سنوات .

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محمد شبانه فى لايف الخليج 365

أكد محمد شبانه أنه في حالة مد الفترة للجنة الخماسية سيتم زيادة عدد الأعضاء في اللجنة الخماسية إلى 7 أعضاء مع إضافة أسماء جديدة للجنة على رأس هذه الأسماء هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي و الأفريقي ، خاصة أن عمرو الجنايني قد يعتذر عن الاستمرار في المهمة عقب نهايتها في يوليو المقبل ، مؤكداً أن أبو ريدة هو الأنسب لإدارة اتحاد الكرة ولكن بمفرده بعيداً عن المقربين منه خاصة أنه من الشخصيات الـ5 التي تدير لعبة كرة القدم على مستوي العالم.

تابع شبانه في لايف الخليج 365 على فيس بوك : " ما الفائدة من إقامة انتخابات لمدة موسم واحد القانون في مصر يؤكد إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات ولا يوجد في اللائحة إقامة انتخابات لمدة موسم واحد .