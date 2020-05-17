شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تطمئن على إنجي عطية كابتن منتخب الكرة النسائية في الحجر الصحي والان مع تفاصيل الخبر
واكدت إنجي عطية للدكتورة سحر عبد الحق، خلال المكالمة سعادتها البالغة والشديده بإهتمام المسئولين بالدولة المصرية على رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة العالقين.
وقالت اللاعبة للمشرف العام على الكرة النسائية، أن حالتها الصحية جيدة للغاية، وان نتيجة تحاليل جميع المحتجزين بالحجر جاءت سلبية ويتبقى لهم بضعة أيام حتى يستطيعون الخروج من الحجر.
ووجهت لاعبة العين الإماراتي خلال المكالمة الشكر الى الدكتورة سحر عبدالحق والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، بعد المجهود المبذول من اجل عودة جميع المصريين العالقين في الخارج.
وطالبت عضو الاتحاد المصري لكرة القدم من اللاعبة في نهاية المكالمة، بضرورة التمرين في الحجر الصحي، للحفاظ على اللياقه البدنيه والمستوي الفني التى وصلت له مؤخراً.
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