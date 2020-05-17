شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. الوثب رياضة عرفها الإغريق لعبور الأنهار والحواجز فى الحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوثب رياضة من الألعاب الشهيدة، ظهرت أيام الإغريق، حيث كانوا بحاجة إلى عبور الأنهار والخنادق والحواجز التى تعترض طريقهم أثناء الحرب والسلم، وتهدف للقفز لأبعد مكان، وتطورت رياضة الوثب وانتشرت حتى وصلت إلى المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، حيث إن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

ولرياضة الوثب 3 أنواع، هى القفز العالى والقفز بالعصى بالإضافة إلى القفز الثلاثى ، حيث يبدأ الوثب بالجرى أولاً فى المكان المخصص مع تزايد تدريجى فى السرعة، حيث تمنح للقافز قدرة أكبر على دفع الجسم اٍلى الأمام، ويجب على المتنافس ألا يرجع أى خطوة للوراء بعد القفز.