شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: لا أمانع رحيل حسام حسن عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقى، المدير الفنى لنادى سموحة، أنه ليس لديه مانع فى بيع حسام حسن نجم الفريق فى الموسم المقبل، قائلا، "نمتلك لاعبين مميزين فى الفريق قادرين على تعويض حسام حسن". وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك اجتماعات مستمرة بينه وبين المهندس فرج عامر رئيس النادى لوضع آلية خاصة للفريق حال استئناف النشاط مرة أخرى.

وبشأن رغبة 13 ناديا فى إلغاء الدورى الممتاز، قال صدقى، "لى اقتراح باستكمال النشاط ويتم إلغاء الهبوط فى الدورى الممتاز وعمل دورى من مجموعتين الموسم المقبل، وفى الموسم التالى يعود النظام القديم كما هو من أجل إنقاذ الموسم الحالى".

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ومن جانبهم أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حال صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.