شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف ”الخليج 365”: سعد سمير مستمر مع الأهلي ورحيله للزمالك كلام وكلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناقد الرياضى محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن سعد سمير مستمر مع النادي الأهلي ولكن بعقد جديد سيتم تفعيله و إرساله إلى اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة لحفظ حقه في اللاعب بعد رفع أسمه للإصابة بوتر أكيلس وتم قيد محمود كهربا بدلاً منه في القائمة ، ولكن الأهلي " مش قلقان " نهائيا من أزمة سعد سمير لأن اللاعب يفضل البقاء في الأهلي وعدم الرحيل كما يتردد.

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تابع محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحة فيسبوك الخليج 365 : " مفاوضات الزمالك مع سعد سمير غير صحيحة ، وكلام وكلاء فقط واللاعب سيوقع على العقد الجديد خلال الساعات المقبلة و أن محمود الخطيب رئيس النادي تدخل لإنهاء الأزمة وتم توضيح الموقف للاعب الذى رحب على التوقيع على نسخة عقد جديدة.

أضاف محمد شبانه أن اتحاد الكرة رفض منح الأهلي أي مستند يؤكد أن اللاعب مقيد في صفوف الأهلي ولكن اتحاد الكرة أكد لهم أن سعد سمير لاعب حر الآن ، ومن حقه الرحيل إلى إي نادي ، ولكن الأهلي يمتلك نوع من الطمأنة باستمرار سعد سمير في الأهلي وعدم توقيعه لأي نادي.