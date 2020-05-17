شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يجهز خطة الإجراءات الاحترازية تحسباً لاستئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو النادى الأهلى من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إعداد تصوّر كامل عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من طبيب الفريق وضع خطة شاملة لإمكانية التدريب وسط ظروف وباء "كورونا" الذى اجتاح العالم كله.

ويرغب الأهلى فى تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.

ومن المقرر عرض تقرير وخطة طبيب فريق الكرة القدم الدكتور خالد محمود على اللجنة الطبية بالنادى، ومناقشة هذه الخطة، ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها فى الألعاب الأخرى حيث سيتم التنسيق مع الأجهزة الطبية فى الفرق المختلفة بالنادى وذلك فى قطاع الناشئين بعده اتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى النادي.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، أن منتصف يونيو المقبل سيشهد فتح أبواب الأندية بشكل تدريجى، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.