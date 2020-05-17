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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانه في لايف ”الخليج 365” يكشف عن حقائق جديدة في أحقية الأهلي بلقب القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبأنه فى " لايف الخليج 365" أن النادى الأهلى هو الأحق بلقب نادى القرن على حساب نادى الزمالك ، بالأرقام والبطولات حيث أكد ان الاتحاد الأفريقى عندما وضع اللائحة الخاصة ببطل القرن كان عام 94 وكان موقف الأهلى وقتها أقوى بحصوله على 6 بطولات .
تابع محمد شبانه فى لايف الخليج 365 أن قبل عام 94 كان الأهلى بطل دورى أفريقيا موسم 82 و87 وحصل على 4 بطولات كأس كئوس أفريقيا ، بينما الزمالك كان بطل دورى أبطال أفريقيا 3 مرات أعوام 84 و86 و93 ، وكان الأهلى رصيده من النقاط 34 نقطة والزمالك 19 نقطة .
أضاف محمد شبأنه على صفحة فيسبوك " الخليج 365 " عقب مباراة السوبر 94 التى جمعت الأهلى والزمالك وفوز الأبيض بهدف أيمن منصور الشهير ، قاطع الأهلى بطولات أفريقيا لمدة 4 سنوات نجح الزمالك بعدها فى رفع رصيده من النقاط ليحتل المركز الثانى ، ووقتها كاف لم يكن يعرف عام 94 أنه سيحدد بطل القرن وأن الأهلى هو من سيفوز أى قبلها بـ6 سنوات ، خاصة أن الزمالك كان فى المركز السادس عام 94.
تابع محمد شبأنه: " مش عيب أن نادى الزمالك ليس هو بطل القرن ، فهناك أندية كبيرة مثل برشلونة وليفربول ومانشستر سيتى لم يحصلو على لقب بطل القرن الذى هو فى الأساس لقب شرفى ، وأطالب الزملكأوية "شغلو عقلكم" .
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