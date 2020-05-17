شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم كهربا وعلى لطفي.. ماذا قدم أصحاب الدقائق المعدودة مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم سياسة التدوير التى حرص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلي، على اتباعها منذ تولى إدارة القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري، هناك مجموعة من اللاعبين لم يحصلوا على الفرصة الكاملة مثل غيرهم، وكان استبعاد بعضهم لأسباب فنية فيما جاء سبب عدم مشاركة البعض الآخر بسبب توقف النشاط الرياضى بسبب وباء كورونا المستجد الذى انتشر فى العديد من دول العالم وسبب حالة من الركود فى جميع الأنشطة، وكان أبرز هؤلاء اللاعبين على لطفى ومحمود وحيد، محمود عبد المنعم كهربا، أليو بادجى وأحمد الشيخ.

علي لطفي

كان علي لطفي الأسوأ حظاً مع رينيه فايلر، مدرب الأهلي، حيث لم يشارك لطفي في أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري، نظراً لتألق محمد الشناوي.

كهربا

لم يكن كهربا محظوظاً بعد انتقاله إلى النادي الأهلي في يناير الماضي، فلم يكد يلعب مع الفريق ويحصل على فرصة حتى تعرض للإيقاف في مباراة السوبر المصرى التي جمعت الأهلي والزمالك في فبراير الماضي وتوج بها الفريق الأبيض بركلات الجزاء بنتيجة 4/3، وبشكل عام شارك كهربا مع الأهلي في 10 مباريات بواقع 231 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى .

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محمود وحيد

بسبب تألق علي معلول في الجبهة اليسرى، أحيلت أوراق محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي إلى دكة البدلاء، ولم يشارك مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى 6 مباريات فقط بمعدل دقائق لعب 442 دقيقة.

أحمد الشيخ

كان أحمد الشيخ أوفر حظاً من زملائه بعدما شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري بمعدل دقائق لعب وصل إلى 986 دقيقة، استطاع خلالها الشيخ تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

أليو بادجي

انضم أليو بادجي حديثاً إلى النادي الأهلي، وبالتحديد في يناير الماضي، ولذلك لم تتح له الفرصة للمشاركة بشكل كبير قبل التوقف، حيث خاض مع الأهلي 7 مباريات، بمعدل دقائق لعب 163 دقيقة فقط، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين.