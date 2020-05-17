شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بعد قرار رئيس الوزراء: حافظوا على أنفسكم من أجل أن نجتمع من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق نادى بيراميدز على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى اليوم، بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، حيث قامت الصفحة الرسمية لبيراميدز على "فيس بوك" بنشر قرار رئيس الوزراء معلقين عليه: "حافظوا على أنفسكم من أجل أن نجتمع من جديد"، فى إشارة إلى رغبة النادى السماوى فى العودة سريعًا للحياة الطبيعية واستئناف النشاط الرياضى الذى توقف من منتصف شهر مارس الماضى.

وقال رئيس الوزراء إنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحاً أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وأضاف مدبولى أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية فى بعض دور العبادة، وكذلك الأندية والأنشطة الرياضية.

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدداً من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.