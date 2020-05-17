شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة.. الأهلى بطلا للدوري بلدغة بركات بعد تعادل مثير مع الزمالك 3/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها، تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة، يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ولعل من بينها مواجهة الأهلى والزمالك ببطولة الدورى. ففى 16 أبريل عام 2010، تعادل الأهلى والزمالك فى قمة الدور الثانى من الدورى الممتاز بنتيجة 3-3 لينجح المارد الأحمر فى التتويج بالدورى.

فى المباراة شهدت تواجد حسام حسن مديرا فنيا للزمالك، وحسام البدرى مديرا فنيا للأهلى فى أول مهمة له مع الأحمر، افتتح أحمد جعفر الأهداف للأبيض بعد دقيقتين، وتعادل عماد متعب للأحمر فى الدقيقة 18، وعاد حسين ياسر المحمدى وسجل للزمالك هدفه الأول فى مرمى فريقه السابق وفى أولى المواجهات بعد انتقاله من الأهلى فى الدقيقة 25، قبل أن يعود متعب ليتعادل للأحمر قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، وتقدم محمد عبد الشافى للزمالك فى الدقيقه 79 قبل أن يتعادل محمد بركات للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: عبد الواحد السيد، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله، عمرو الصفتى، محمد عبد الشافى "أحمد مجدى"، إبراهيم صلاح، أديكو "عمرو جابر"، حسن مصطفى، حسين ياسر المحمدى "صبرى رحيل"، أحمد جعفر، شيكابالا.

وضمت تشكيلة الأهلى كلا من: أحمد عادل عبد المنعم، أحمد على، وائل جمعة، شريف عبد الفضيل، سيد معوض، أيمن أشرف، محمد بركات، حسام عاشورأحمد حسن "شهاب الدين أحمد"، عبد الله فاروق "أسامة حسنى"، عماد متعب، محمد أبو تريكة.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.