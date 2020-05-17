شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع مسئولو الأهلي مصير الدوري وتدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال الساعات الماضية مع إدارة النادى من أجل استكشاف الرؤية بشأن مصير تدريبات الفريق ومدى إمكانية عودة الدوري المُجمد حالياً جراء "جائحة" كورونا وحرص المدرب السويسري على الإستفسار من مسئولي الأهلي عن حقيقة الأنباء التى تناثرت على مدار الأيام الماضية بشأن إلغاء الدوري وهي الأنباء التى نفاها إتحاد الكرة ووزارة الرياضة وأكدت الجهتين أن مصير بطولة الدوري لم يُحسم بعد وأن هذا القرار سيكون قرار دولة في النهاية ، وهو ما نقله مسئولو الأهلي للمدرب السويسري الذي أعلن إنه يرغب في استئناف التدريبات بعدما شعر بالملل شأنه شأن الجميع في الوسط الرياضي بعدما تم تجميد النشاط منذ 70 يوماً تقريباً.

فايلر كان عقد اجتماعاً الخميس الماضي بمقر الاهلي بالجزيرة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لمناقشة العديد من الملفات. جاء في مقدمتها المرحلة النهائية من البرامج التدريبية التي يؤديها اللاعبون بمنازلهم في إطار رؤية المدير الفني، وذلك تحضيرًا للمرحلة المقبلة.

على صعيد متصل ، طلب مسئولو النادى من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إعداد تصوّر كامل عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من طبيب الفريق وضع خطة شاملة لإمكانية التدريب وسط ظروف وباء "كورونا" الذى اجتاح العالم كله ، ويرغب الأهلى فى تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.

Advertisements

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، أن منتصف يونيو المقبل سيشهد فتح أبواب الأندية بشكل تدريجى، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.