شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع المشروعات الإنشائية في مدينة نصر ويطمئن على أسرة حسن مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، علي إجراء اتصال هاتفي بأسرة الراحل اللواء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر للاطمئنان عليهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم انطلاقا من الدور الذي يقوم به النادي تجاه جميع ابنائه وأسرهم، وتواجد رئيس الاهلي اليوم في فرع النادي بمدينة نصر لمتابعة مستجدات المشروعات الإنشائية داخله وسير أعمال الصيانة لمرافقه والبنية التحتية داخله وحرص علي التواصل هاتفيا مع نجل الراحل اللواء حسن مسعود وذلك قبل اجتماعه مع المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة واحمد إيهاب النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

وأكد الخطيب في اتصاله بأسرة الراحل علي تقديره لمسيرة العطاء والاخلاص التي قدمها في خدمة النادي وأعضائه وتفانيه في عمله بالشكل الذي جعله أحد الأسماء البارزة في تاريخه الإداري بعد سنوات عمله في مقر النادي بالجزيرة وفرعي الشيخ زايد ومدينة نصر ، كما شدد الخطيب في اتصاله بنجل الراحل علي أن الأهلي سيظل داعما ومساندا لهم تقديرًا لما قدمه مدير فرع مدينة نصر السابق من وفاء وتفاني في خدمة الأهلي علي مدار رحلة عمله داخل فروعه.