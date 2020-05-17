شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حمدى يستفسر من وزارة الرياضة عن مستحقات دعم اتحاد الطائرة المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن حضوره إلى مقر وزارة الشباب و الرياضة اليوم الأحد من أجل الاستفسار عن مستحقات دعم الاتحاد المتأخرة لإمكان صرفها خلال المرحلة المقبلة فى ظل بحث الموقف المالى للإتحاد خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلى أنه سيبحث وضع ماليات الاتحاد فى إجتماع مجلس الإدارة الممتد من أمس إلى غدا الأثنين بعد الإنتهاء من صياغة بعض بنود اللائحة الجديدة .
وعقد مسئولو اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة اجتماع أمس السبت المناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية، تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.
وعقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.
وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية والعالمية.
وتلتزم اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .
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