شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المؤقتة للطائرة : مستعدون لعودة النشاط فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة على استعداد الإتحاد لعودة النشاط فى أى وقت تحدده الدولة الأيام المقبلة ،مبديا رضاؤه عن الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء فى إجتماع اليوم بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيبحث سبل عودة النشاط فى إجتماع مجلس الإدارة الممتد من أمس إلى غدا .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى اليوم، إنه اعتبارا من بعد العيد سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى، موضحاً أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

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وأضاف مدبولى أنه سيتم اعتبارا من النصف الثانى من شهر يونيو دراسة عودة إقامة بعض الشعائر الدينية فى بعض دور العبادة.

وكانت الحكومة قد اعتمدت عدداً من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.