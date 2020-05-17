شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: التكاليف المادية قد تكون عائقا أمام عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك أكثر من سيناريو مقترح حول مصير بطولة الدورى الممتاز، ومنها استئناف الدورى كبطولة مجمعة من أجل السيطرة على جميع الفرق من الناحية الطبية. وأضاف العطار فى تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "الأهم بالنسبة لاتحاد الكرة صحة اللاعبين فى ظل انتشار فيروس كورونا، ولكن التكلفة المالية قد تكون عائقا أمام المسئولين فى استئناف مسابقة الدورى الممتاز مرة أخرى".

وتابع العطار، "تعرضنا لأزمات كثيرة من قبل، ولدينا من الخبرات الكثيرة للتعامل مع هذا الموقف، وهناك تواصل مستمر بين عمرو الجناينى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة".

ومن جانبهم أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حال صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.