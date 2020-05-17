شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف"الخليج 365": الدوري الإماراتي "كوبرى" المحمدى للانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه " في لايف " الخليج 365 عبر صفحة فيسبوك أن باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي و منتخب مصر لم يوقع للأهلي كما يتردد ولكن هناك سيناريو موضوع لإنتقال مدافع الإسماعيلي إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير من الموسم المقبل ، خاصة أن اللاعب من العناصر التي يضعها الأهلي للانضمام لصفوفها وتعويض رحيل أحمد فتحي.



محمد شبانه

تابع محمد شبانه عبر صفحة الخليج 365 على فيس بوك " أن باهر المحمدي قريب من الإنتقال للدوري الإماراتي والأقرب العين أو الوحدة لمدة 6 أشهر مقابل مبلغ مادي كبير على أن ينتقل اللاعب بعدها إلى الأهلي في يناير المقبل ، واستخدام الدوري الإماراتي " كوبري " لانتقال اللاعب إلى الأهلي ، وهذا سيناريو تكرر مع أكثر من لاعب من قبل .

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أضاف شبانه أن باهر المحمدي لاعب جوكر مثل أحمد فتحي أو عمر جابر أو أحمد زيزو في الزمالك ، ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء المساك أو الظهير الأيمن ، وبالتالي باهر المحمدي سيكون لاعب في صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

أكد شبانه أن انتقال باهر المحمدي للدوري الإماراتي ومن ثم الانضمام للأهلي أفضل لمجلس إدارة الإسماعيلي من وجهة نظرهم خوفاً من غضب الجماهير إلى جانب الحصول على مبلغ مالي كبير من وراء بيعه لأي نادي خارج مصر.