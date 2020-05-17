شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد عادل إمام.. من هو الزعيم فى الألعاب الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الـ 80، حيث إنه مواليد 17 مايو عام 1940، واستحق من خلال رحلته الفنية أن يتربع على عرش الكوميديا والفن فى مصر والعالم العربى، ارتبطت أعماله دائما بإثارة الجدل، ورغم هذا لا يختلف على موهبته اثنان، واجتهاده للوصول إلى القمة، فقد استمر فى تقديم أدوار الكومبارس لأعوام، ولم يغضب لأنه يعلم أن لكل مجتهد نصيب، حتى أصبح الزعيم عادل إمام .

ولأن الجماهير أطلقت على عادل إمام لقب الزعيم، فهناك زعماء موازون فى عالم الرياضة، استطاعوا أن يقدموا ويضيفوا إنجازات إلى مختلف الرياضيات كل فى لعبته التى يمارسها .

ففى المصارعة نجد كرم جابر، ورفع الأثقال محمد إيهاب، والسباحة فريدة عثمان، والخماسى الحديث أحمد الجندى.

كرم جابر

كرم جابر هو زعيم لعبة المصارعة ، بعد الإنجازات التى حققها، أبرزها حصد الميدالية الذهبية فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بأثينا 2004 ، بعد غياب منذ 1948 عن الذهبيات الأولمبية لمصر ، كما حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012 ، و من وقتها لم تحقق مصر أى ميدالية أولمبية فى لعبة المصارعة .

محمد إيهاب

الإنجاز الاكبر كان فى دورة الألعاب الأولمبية الماضية فى ريو دى جانيرو عام 2016، وتحقيقه للميدالية البرونزية، الأبرز فى الدورات الأولمبية، ليكون فى انتظار «الذهب» بطوكيو 2021 ، أما عن الأرقام القياسية، ففى بطولة العالم بتركمانستان كان الرباع المصرى على موعد مع تحطيم الرقم القياسى العالمى فى منافسات «الخطف» بعدما رفع ثقلًا قدره 173 كجم محطمًا الرقم القياسي، ثم توج بالبرونزية فى منافسات «النطر» بعدما رفع ثقلًا قدره 200 كجم، ليأتى ثانيًا فى المجموع ويحصد الميدالية الفضية ، وأحرز «الرباع» المصرى الميدالية الذهبية فى دورة ألعاب التضامن الإسلامى بخلاف ذهبيتين فى دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة التى أقيمت فى إسبانيا.

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فريدة عثمان

أول سباحة مصرية وأفريقية وعربية تحقق إنجاز الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بالمجر أغسطس الماضى، ثم فازت بجائزة أفضل رياضية فى قارة أفريقيا عن العام الماضى أيضا، بالإضافة إلى جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، وذهبية البحر المتوسط و كذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية .

إيهاب عبد الرحمن

حقق إيهاب عبد الرحمن، لاعب منتخب ألعاب القوى، إنجازا تاريخيا كبيرا للرياضة المصرية فى ألعاب القوى بعدما حصد الميدالية الفضية في بطولة العالم بالصين، فلم يتمكن أى لاعب مصرى من تحقيق ميدالية فى بطولات العالم التى بدأت عام 1983 ، ليتمكن اللاعب أن يحقق المركز الثانى و الميدالية الفضية.

أحمد الجندى

اختار الاتحاد الدولى للخماسى الحديث البطل المصرى أحمد الجندى لاعب المنتخب الوطنى، الحاصل على ذهبية أولمبياد الشباب التى أقيمت بالأرجنتين، أفضل لاعب فى العالم بلعبة الخماسى الحديث لعام 2018.

ونجح الجندى فى حصد 3 ذهبيات خلال البطولات الثلاثة التى شارك بها خلال عام 2018، فقد نجح الجندى فى حصد ذهبية أولمبياد الشباب، ولم تكن هذه هى الذهبية الأولى للاعب فقد حقق المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين ومن بعدها ذهبية بطولة العالم للشباب أغسطس الماضى بالتشيك.

كما فاز الجندى بجائزة أفضل لاعب ناشئ لعام 2019 للعام الثاني علي التوالي ، بعد التصويت الذى أعلنه الاتحاد الدولى للخماسي الحديث منذ خمسة أيام لترشيح أحمد الجندى بالفوز بجازة أفضل لاعب للرجال وأفضل لاعب ناشئ لعام 2019.

جيانا فاروق

استطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية، كما انها أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.