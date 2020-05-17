شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بطل اللافتات الطيبة فى منح العضوية الشرفية للمحبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نادى الزمالك دائم الإخلاص و الوفاء لمحبيه و مشجعيه الأوفياء ورد جميل حب النادى لعاشقيه المنتمين إلى تشجيع القلعة البيضاء على مر السنين بمنحهم عضويات شرفية للنادى مدى الحياة و كان أخرها لطبيب الغلابة محمد مشالى تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، حيث يرصد الخليج 365 أبرز من حصلوا على العضوية الشرفية للنادى الأبيض فى التقرير التالى :

منح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك العضوية الشرفية مدى الحياة الى الدكتور محمد مشالى الشهير بطبيب الغلابة وأسرته عقب مجهودة الكبير الذى يقدمه للشعب المصرى و أنتمائه للقلعة البيضاء .

طبيب الغلابة، لقب أطلقه أهالى محافظة الغربية على الدكتور محمد مشالى، الذى رفض تبرع بملايين الجنيهات لتغيير عيادته الصغيرة الفقيرة فى مظهرها وإمكانياتها، الغنية فيما تحمله من معانى جليلة لخدمة الإنسانية، حيث يكتفى دكتور الغلابة فى الغربية بعيادته التى يعمل من خلالها على مساعدة الفقراء بتقديم الخدمات الطبية مقابل أجر رمزى يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

منح العضوية الشرفية لوالد أدهم الكيكى منح العضوية الشرفية لوالد الطفل الراحل أدهم الكيكى، "مسعد الكيكى"، الذى لقى مصرعه أثناء توجهه لاستاد الجيش ببرج العرب، لحضور مباراة السوبر بين الزمالك والأهلى. Advertisements وجاء قرار رئيس الزمالك، تكريمًا لأدهم الكيكى، حيث تم منح والده وأسرته عضوية شرفية بالنادى، كما قرر وضع صورة أدهم واسمه على غرفه لاعبين الفريق الأول بالنادى.

والد أدهم الكيكى الزمالك يمنح المشجع الكفيف العضوية الشرفية

استقبل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، شهر فبراير الماضى المشجع الزملكاوي الكفيف صلاح محمد عبد الغني، بحضور كل من إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة.

ومنح مرتضى منصور المشجع الزملكاوي الكفيف العضوية الشرفية للقلعة البيضاء، وحرص المشجع على توجيه الشكر لمرتضى منصور على الاستقبال الجيد واللافتة الطيبة منه بمنحه العضوية الشرفية، مشيرًا إلى أنه أب لجميع الجماهير الزملكاوية، وله العديد من المواقف المحترمة.