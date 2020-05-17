الزمالك يرفض مبادلة أساسيين الفريق بعد عروض الوسطاء

رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك، دخول لاعبى الفريق الأساسيين فى أية صفقات تبادلية فى الانتقالات المقبلة بعد عروض الوسطاء خلال الفترة الماضية حول وجود رغبة من بعض أندية الدورى فى الحصول على بعض اللاعبين من قوام الزمالك مثل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق فى صفقة تبادلية وهو ما ترفضه إدارة الكرة بالزمالك، حيث يعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، رغم عدم مشاركته بصفة منتظمة قبل التوقف الحالى من القوام الأساسى للفريق حيث كان من المقرر، أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، إلا أن توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.