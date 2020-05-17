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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 17 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،باهر المحمدى يتلقى عرضين من العين والوحدة الإماراتيين للرحيل عن الإسماعيلى، فايلر يرفض اللجوء لـ"فيديوكونفرانس" لحسم تجديد عقده مع الأهلي .
فايلر يرفض اللجوء لـ"فيديوكونفرانس" لحسم تجديد عقده مع الأهلي
رفض السويسرى رينيه، فايلر المدير الفنى للأهلى، استخدام تقنية "الفيديوكونفرانس" للتحدث مع أسرته الموجودة حالياً فى سويسرا وحسم مصيره والتجديد للنادى الأهلى، مُفضّلاً تأجيل التوقيع على العقد الجديد لحين عودة حركة الطيران المحظورة فى العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا والسفر إلى سويسرا ومناقشة عدة أمور تتعلق بالتجديد مع زوجته، خاصة أن التجديد للأهلى سيتطلب إقامة زوجته معه فى القاهرة وسيترتّب عليه بعض الأمور التى سيحرص المدرب السويسرى على مناقشتها حينما تعود حركة الطيرات ويسافر إلى بلاده ويلتقى زوجته وأسرته لحسم هذا الملف المهم.
رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك، دخول لاعبى الفريق الأساسيين فى أية صفقات تبادلية فى الانتقالات المقبلة بعد عروض الوسطاء خلال الفترة الماضية حول وجود رغبة من بعض أندية الدورى فى الحصول على بعض اللاعبين من قوام الزمالك مثل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق فى صفقة تبادلية وهو ما ترفضه إدارة الكرة بالزمالك، حيث يعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، رغم عدم مشاركته بصفة منتظمة قبل التوقف الحالى من القوام الأساسى للفريق حيث كان من المقرر، أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، إلا أن توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.
باهر المحمدى يتلقى عرضين من العين والوحدة الإماراتيين للرحيل عن الإسماعيلى
تلقى باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، عرضين من الدورى الإماراتى للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكشف مصدر مقرب من باهر المحمدى أن اللاعب تلقى عرضاً من العين والوحدة الإماراتين، حيث يتمسك مسئولو الناديين بإتمام الصفقة والدخول فى مفاوضات مباشرة مع إدارة الإسماعيلى التى يرتبط اللاعب بتعاقد مستمر معها لمدة ثلاث سنوات قادمة.
3 لاعبين قرر فايلر تجميد انضمامهم للأهلي بعد فشل صفقة "حجازى"
شهدت الفترة الماضية تحفّظ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على ضم أكثر من لاعب للقلعة الحمراء، رغم ترشيحهم للفريق، ورغم أن النادى فتح باب التفاوض معهم فى فترات سابقة قبل أن تتجمّد المفاوضات بشكل مؤقت بسبب رؤية المدرب السويسرى، الذى حدد طلباته الفنية لإدارة النادى وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادى فى الجلسات التى تجمعهما بشكل مُستمر خلال الفترة الماضية، لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة، سواء فيما يتعلق بالصفقات أو احتياجات الفريق الفنية.
الزمالك يحدد 3 شروط لرحيل أى لاعب فى الموسم المقبل
حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يأتى على رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسبًا للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله، وتأتى تلك الاشتراطات من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على حقوق النادى فى مختلف اللاعبين لوضع تلك الاشتراطات أمامهم قبل استقدام أى لاعب لعرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، لذا قامت إدارة الكرة بالنادى الأبيض بوضع هذه الاشتراطات أمام أى لاعب قبل بداية الميركاتو الصيفى المُقبل.
قرر مسئولو نادى الجزيرة التعاقد مع المحترف الأمريكى جيمس جاستس، لتدعيم فريق كرة السلة الفترة المقبلة، سواء حال استئناف النشاط الرياضى فى مصر، أو فى الموسم الجديد حال إلغاء المسابقات، فى ظل المستوى المميز الذى يظهر به اللاعب فى المباريات مع فريق السابق فى الدورى المصرى، حيث كان لاعبا فى صفوف فريق سموحة، وبعدما انتهى تعاقده مع الفريق السكندرى انتقل إلى الجزيرة ويبدأ رحلة جدية مع فريق آخر، على أن تظهر الأيام المقبلة مصير مسابقات كرة السلة، فى ظل توقف النشاط وتعلقه منذ تفشى فيروس كورونا .
الخطيب يُصحح خطأ عبد الحفيظ ويحافظ على حقوق الأهلي في أزمة سعد سمير
حالة من الغضب الشديد سيطرت على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد خطأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في ملف سعد سمير، عقب رفع أسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة وأن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي سبب الأزمة معلقاً :"الأزمة ليست في رفع أسم سعد سمير فذلك يعد أمر طبيعي وحدث مع لاعبين أخرين منهم كريم نيدفيد، لكن حدث خطأ فادح مع سعد سمير وهو عدم توقيع المدافع الدولي على عقد جديد في وقتها، مما جعل اللاعب حراً ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل"
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