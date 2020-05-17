شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ممنوعون من الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الميركاتو الصيفى تبدأ الأندية التفكير فى تدعيم صفوفها بلاعبين ورحيل آخرين وحسم ملفات المعارين لترتيب أوضاع الموسم الجديد، ولكن يبدو أنه يوجد نجوم فى بعض الأندية، ومنها الزمالك والمصرى والإسماعيلى باتوا "خط أحمر" وممنوع التفريط فيهم إلا فى حال الإحتراف الخارجى بعرض يخدم مصلحة أنديتهم وذلك لإحتياج الفرق إلى جهودهم فى المرحلة المقبلة وفقا لتحديد الأولويات.

استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل، على الرغم من تلقى اللاعب عروضًا للاحتراف فى وقت سابق، إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو الأبيض عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط.