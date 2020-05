شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أليو بادجى يساهم فى أعمال الخير لمساعدة الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على المساهمة فى بعض أعمال الخير، خلال شهر رمضان المعظم، حيث قام لاعب المارد الأحمر بزيارة أحدى المنظمات المصرية التى تعمل على توفير الطعام للمحتاجين، وشارك بادجى العمل فى تعبئة "كراتين الطعام"، ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام معلقًا عليه: "This how I spend my journey today" ما يعنى: "هكذا أقضي رحلتي اليوم".

وكان بادجى قد شارك مع الأهلى فى 7 مباريات فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسري، واستطاع بادجى أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين لزملائه بالفريق، قبل توقف النشاط.