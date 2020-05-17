شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يستعد لاستئناف الدوري على أنغام "دورك جاي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى السابق ومصر المقاصة الحالي، استعداداته لعودة النشاط الرياضى بعد فترة طويلة من التوقف منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، ونشر عادل عبد المنعم فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام خلال أدائه تدريبات الجرى على المشاية الكهربائية على أنغام "دورك جاي".

ويحرص أحمد عادل على التدريب بشكل يومى وفقاً للخطة التى وضعها الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال للحفاظ على لياقة اللاعبين فى فترة التوقف ليكونوا جاهزين لاستئناف الدورى فى أى وقت.

ودخل أحمد عادل عبد المنعم دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى بالنادى المصرى البورسعيدى، ويرغب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، فى تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز بالفريق، ويضم المصرى البورسعيدى بين صفوفه كلا من أحمد مسعود حارسا أساسيا وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته بديلين.

ولعب أحمد عادل عبد المنعم بقميص النادى الفيومى حتى الآن 44 مباراة في كل المسابقات، واستقبلت شباكه 38 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 19 مباراة.

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وحصل عبد المنعم على فرصته فى اللعب مع النادي الأهلي، بعد فترة غياب طويلة عندما حل بديلا لشريف إكرامى فى مباراة الأهلى أمام الأفريقى التونسى فى إياب دور الـ16 المكرر للكونفدرالية، التى فاز بها الأهلى 5 – 4 بضربات الترجيح، لتعيد إلى أذهان الجماهير مباراة نهائى الكونفدرالية.

لقبه جمهور المارد الأحمر بـ"الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، وكلها ألقاب يستحقها، فهو من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا بالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

لعب أحمد عادل مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة لمدة موسمين، بعدما ضم الأهلى على لطفى من إنبى وتم قيده بقائمة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.