الامارات | أول رد أهلاوي على حلقة أشرف بن شرقي في “رامز مجنون رسمي”

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد أهلاوي على حلقة أشرف بن شرقي في “رامز مجنون رسمي” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد مهاجم النادي الأهلي المصري وليد أزارو، والمعار إلى نادي الاتفاق السعودي الجميل لمواطنه المغربي الدولي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بعد حلقة برنامج رامز مجنون رسمي والذي حل فيها الأخير ضيفاً على رامز جلال في حلقة السبت بعد أن أدلى لاعب الزمالك بتصريحات إيجابية تجاه زميله المغربي.

وكان أشرف بن شرقي، قد تحدث عن مواطنه أزارو، أثناء استضافته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، ليؤكد أن علاقة صداقة قوية تجمعه بلاعب الأهلي، رغم أنه أحد عناصر النادي الأهلي وقال بن شرقي خلال البرنامج: “وليد أزارو حبيبي حتى لو أهلاوي ..صديقي المقرب”.

وعلق وليد أزارو على تصريحات بن شرقى مع رامز جلال بعدما حرص على نشر صورة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام من البرنامج مع كتابة تعليق: "أفضل أصدقائي".

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وكانت حلقة أشرف بن شرقي قد مرت دون أي مشاكل بالنسبة لمقدم البرنامج بعد أن تعامل اللاعب بشكل هادئ على عكس النجم الزملكاوي طارق حامد الذي كان قد تعدى على مقدم البرنامج.

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